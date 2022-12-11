Для иностранных авиакомпаний готовят ужесточение на допуск в Россию
Иностранным авиакомпаниям могут ужесточить допуск в Россию. Планируется введение программы оценки безопасности перевозчиков. Рейсы в РФ будут разрешать только после прохождения аудита, сообщает телеканал «Известия». Сейчас летать можно согласно договору о воздушном сообщении. Инициатива направлена на защиту интересов наших авиакомпаний. Кроме того, меры усилят для контроля за зарубежными перевозчиками. Правила дадут возможность вводить ответные санкции. Не исключено, что появится свой черный список авиакомпаний. Механизм оценки безопасности зарубежных перевозчиков есть в ЕС. Своя программа контроля имеется в Великобритании, США, Китае, Израиле, ОАЭ и Монголии.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.