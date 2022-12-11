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ЦБ планирует улучшить условия страховки банковских карт от краж

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Страховки карт покроют кражи методом социальной инженерии. ЦБ хочет улучшить условия полисов для клиентов банков. Средства вернут, даже если человек сам перевел деньги мошеннику, сообщает телеканал «Известия». Сейчас карты не защищают от подобного рода хищений. Всероссийский союз страховщиков инициативу не поддерживает. Доказать, что пользователя обманули, достаточно сложно. Гражданин может сам сделать перевод и просить компенсацию. Кроме того, страховщики уверены, что цена полиса значительно вырастет. Сейчас стоимость варьируется от 300 рублей до 7 тыс. рублей в год. В III квартале 2022 года у россиян похитили 3,9 млрд рублей. Кредитные организации вернули всего 3,4% от этой суммы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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