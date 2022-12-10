Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство утвердило правила единовременной выплаты мобилизованным
Мир
Очевидцы сообщили о стрельбе в Косово и Метохии
Общество
Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем
Мир
Бастрыкин поручил проверить факт надругательства над флагом РФ в Финляндии
Мир
Премьер Венгрии обвинил ЕС в навязывании своей политики в отношении санкций
Спорт
Сборная Марокко обыграла команду Португалии и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Спорт
Роналду не сдержал слез после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022
Спорт
Роналду повторил мировой рекорд по числу матчей за сборные
Мир
Украинских беженцев в немецком Гамбурге разместят в передвижных контейнерах
Мир
Жителей Киева призвали запастись водой из-за возможных проблем с водоснабжением
Мир
Глава СНБО Украины заявил о готовности наносить удары по территории России
Мир
Шольц заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным

Сборная Марокко обыграла Португалию и впервые вышла в полуфинал ЧМ-2022

0
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале африканская команда обыграла Португалию — 1:0, передает телеканал «Известия». На 42-й минуте мяч забил Юссеф Эн-Несири. Главная звезда португальцев Роналду вышел на поле на 51-й минуте. Форвард не попал в стартовый состав второй матч подряд. После поражения Роналду не смог сдержать эмоций и заплакал.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022