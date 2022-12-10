Сборная Марокко обыграла Португалию и впервые вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале африканская команда обыграла Португалию — 1:0, передает телеканал «Известия». На 42-й минуте мяч забил Юссеф Эн-Несири. Главная звезда португальцев Роналду вышел на поле на 51-й минуте. Форвард не попал в стартовый состав второй матч подряд. После поражения Роналду не смог сдержать эмоций и заплакал.

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