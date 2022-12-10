В Петербурге благоустроили набережную реки Карповки

В Санкт-Петербурге благоустроили набережную реки Карповки от Песочной набережной до Барочной улицы. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

На набережной появились гамаки. Кроме того, в ходе работ было установлено современное освещение, обустроен спуск к воде и деревянная площадка. Для собак обустроили кинологическую площадку. При этом основное зеленое пространство решили сохранить, отмечается в материале.

В следующем году работы будут продолжены на участке от Барочного моста до Карповского.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Ростове-на-Дону завершат благоустройство парка «Дружба». Подрядчик уже проложил сети водоснабжения и электричества.