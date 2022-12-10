Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой игрового дня НХЛ. В матче против «Колорадо» вратарь отразил 41 бросок, передает телеканал «Известия». Первой звездой дня стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, который сделал дубль в игре с «Нью-Джерси».

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