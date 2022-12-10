Массивный оползень обрушился на побережье Калифорнии

В Южной Калифорнии часть скалы обрушилась на пляж. Оползень произошел недалеко от Палос-Вердес-Эстейтс, почти в 30 милях к юго-западу от Лос-Анджелеса, сообщает телеканал FOX 11. По данным местных властей, пострадавших нет, передает телеканал «Известия». Жителей призывают обходить этот район.

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