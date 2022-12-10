В России планируют открыть магазины китайских брендов
В России могут появиться магазины китайских брендов одежды, обуви и аксессуаров, об этом сообщает союз торговых центров. Консалтинговые компании из КНР начали запрашивать данные о свободных площадках в РФ, сообщает телеканал «Известия». Их доля может составить до 20% после ухода западных ритейлеров. Продукцию придется адаптировать под отечественного покупателя, понадобятся новые лекала и таблица размеров. По данным источников, уже в декабре в России появятся китайские бренды Li-Ning, 361, Erke.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.