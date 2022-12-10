Россия передала Никарагуа 348 т муки для школьных обедов

Власти России передали Никарагуа 348,5 т муки для поддержки программы школьных обедов. В этом году Россия уже поставила 196 т подсолнечного масла и доставит еще один груз с 63,5 т муки, передает телеканал «Известия». По словам представителя Всемирной продовольственной программы ООН в Никарагуа Джорджии Тестолин, общий объем российской поддержки Никарагуа в 2019–2023 годах составит $11 млн.

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