Блогер российского происхождения выбежал на поле в матче ЧМ-2022

Проживающий в США россиянин выбежал на поле в матче ЧМ-2022. Виталий Здоровецкий прервал игру между Нидерландами и Аргентиной. Блогер показал миру написанную на груди фразу Vitaly the GOAT. После того как мужчину задержали, футболисты продолжили встречу, передает телеканал «Известия». Ранее уроженец Мурманска уже устраивал такие перформансы. Весельчак выбегал на поле в финале ЧМ-2014 в Бразилии. Также Виталия задерживали за восхождение на пирамиды Гизы.

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