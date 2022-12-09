Заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АвтоВАЗ

Автоваз будет управлять заводом Nissan в Петербурге, сообщили в Минпромторге РФ. Отмечается, что производство планируется запустить в 2023 году. Ранее научный госцентр НАМИ купил все российские активы компании, передает телеканал «Известия». С января на авторынке ожидается рост показателей. АвтоВАЗ и Haval наращивают объемы производства. При этом в 2022 году прогноз по падению продаж машин на 55% сохраняется.

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