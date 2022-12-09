Аукцион с рукописями проведут в музее Бродского

Аукцион с редчайшими рукописями проведут в музее Бродского в Санкт-Петербурге. Выставленные лоты — из частных собраний и архивов. Многие аукционеры хотели выставляться в музее Бродского, передает телеканал «Известия». На многие вещи цена выросла почти до 500 тыс. рублей, а что-то продается и за миллион рублей. Перед аукционом откроют выставку, которую можно посетить. Среди лотов есть рукописи и дарственные надписи Анны Ахматовой, которая была очень близка с Бродским. Организаторы покажут посетителям вещи Бродского, Цветаевой, Ахматовой, Набокова и других известных личностей ХХ века.

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