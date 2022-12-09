Выставка в честь дипотношений России и Индии открылась в Москве
В Москве открылась выставка «Россия – Индия: сад дружбы». Экспозиция посвящена 75-летию дипотношений между странами, передает телеканал «Известия». На выставке представили работы, посвященные Индии. Организаторы подготовили 150 произведений искусства. Гостям показали своеобразную хронологию культурной дружбы.
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