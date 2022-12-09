Монастырь в подмосковном Дзержинске занялся производством хлеба

В подмосковном Дзержинске Николо-Угрешский монастырь наладил собственное производство хлеба и занялся переработкой молока. В ассортименте монастыря есть сыры собственного производства, йогурты, творог. В пекарне делают хлеб по старинной технологии, весь процесс производства происходит вручную. Есть пирожки, курники и кондитерские изделия.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия пишет, что большая часть продукции Николо-Угрешского монастыря является фирменной, поэтому здесь зарегистрировали собственный бренд «Угрешский Келарь». Также в этом году на территории монастыря появилась небольшая пасека, и из этого меда теперь выпекают торт «Медовик».

В монастыре планируют расширять производство по переработке молока. Для этого закупили новое оборудование. На территории разводят кроликов, павлинов и оленей. На местных прудах есть утки и лебеди. В ближайшее время монахи займутся ремонтом теплиц.

Ранее, в конце сентября, сообщалось, что в Московской области отремонтировали более 20 км дорог к достопримечательностям региона. Так, дорожное покрытие заменили на дорогах Можайское шоссе — станция Бородино и Бородино — Колоцкое, которые ведут к Бородинскому полю, военным музеям и монастырям. В порядок привели участок Волоколамского шоссе в Истре, ведущий к Новому Иерусалиму и скиту патриарха Никона.