В России хотят разрешить голосовать на выборах с 16 лет
В России предлагают разрешить голосовать с 16 лет. Законопроект 12 декабря внесет в Госдуму группа депутатов. Авторы инициативы стремятся повысить явку на выборах. Если проект одобрят, избирателей станет больше почти на 3 млн, передает телеканал «Известия». Низкий возрастной ценз существует на Кубе, в Аргентине и Австрии. Инициативу поддерживают не все фракции Госдумы. Сейчас в России голосовать на выборах разрешается с 18 лет.
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