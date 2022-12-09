В России хотят разрешить голосовать на выборах с 16 лет

В России хотят разрешить голосовать на выборах с 16 лет

2022-12-09 10:30:39

2022-12-09 10:30:39

2022-12-09 10:30:39

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