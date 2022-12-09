В Риме зажглась рождественская ель

Праздничные огни зажглись на рождественской ели в Риме. Дерево по традиции установлено в столице на площади Венеции. Церемонию открыли рождественские песнопения детского хора. Зажжения огней на площади ожидали тысячи человек, передает телеканал «Известия». А дорожное движение в центре итальянской столицы было частично перекрыто. В этом году главным праздничным деревом стала 23-метровая кавказская пихта, которая была привезена из Ломбардии — дерево украшено сотнями красных, золотых и серебряных шаров, а число лампочек достигает 100 тыс. Однако жители Рима отмечают, что иллюминация портит исторический облик площади.

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