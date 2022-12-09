Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Гипермаркет OBI в Химках почти полностью разрушен после пожара
Спорт
Блогер Коваленко заявил о природной силе Емельяненко
Авто
Управлять заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АвтоВАЗ
Происшествия
При пожаре в гипермаркете OBI в Химках погиб охранник
Мир
От Германии потребовали укрепления сотрудничества с Польшей
Общество
Ущерб от пожара в OBI в Химках может составить до 30 млрд рублей
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»
Мир
Трамп назвал «позором для США» обмен Бута на Грайнер
Культура
Российские кинотеатры не пришли к общему мнению по показу нового «Аватара»
Мир
Власти стран Прибалтики выразили недовольство безвизовым режимом Белоруссии
Мир
В ЛНР заявили об отказах иностранных наемников ехать в Артемовск
Интернет
Вышел первый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb

0
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета Falcon 9 впервые стартовала на орбиту с 40 британскими спутниками связи OneWeb. Они пополнят группировку, которая уже состоит из 462 аппаратов. Всего планируется вывести 648 объектов, передает телеканал «Известия». Спутники обеспечат потребителей широкополосным интернетом. По данным британской компании, новая партия позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022