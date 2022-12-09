Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с 40 спутниками OneWeb

Ракета Falcon 9 впервые стартовала на орбиту с 40 британскими спутниками связи OneWeb. Они пополнят группировку, которая уже состоит из 462 аппаратов. Всего планируется вывести 648 объектов, передает телеканал «Известия». Спутники обеспечат потребителей широкополосным интернетом. По данным британской компании, новая партия позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

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