Мощный взрыв прогремел в «Мега Химки» во время пожара
Во время пожара в торговом комплексе «Мега Химки» 9 декабря прогремел мощный взрыв. В распоряжении «Известий» появилось видео момента взрыва.
Пока нет информации об объекте, который мог сдетонировать. Однако в настоящий момент в огне здание строительного гипермаркета OBI, где находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами.
Предположительно, существует угроза перехода огня на основное здание торгового комплекса. Площадь пожара составляет 17 тыс. кв. м. Однако по информации МЧС, огонь распространился на 7 тыс. кв. м.
Сообщается, что на месте работают пожарные подразделения, в готовность приведена авиация МЧС России.
Ранее в этот день стало известно о возгорании в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье. Согласно имеющимся данным, загорелся гипермаркет OBI. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил крышу здания, столб дыма поднялся высоко в небо.
Пожару присвоен четвертый уровень сложности.
Сведений о пострадавших в настоящий момент не приводится.