Скончался барабанщик группы The Stranglers Джет Блэк

Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк скончался на 85-м году жизни. Об этом 8 декабря сообщила газета The Independent.

Его представитель рассказал, что Блэк скончался 6 декабря после нескольких лет борьбы с болезнью. В последнее время музыкант жил в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями.

Блэк, чье настоящее имя Брайан Джон Даффи, до прихода в музыку занимался торговлей мороженым и содержал частную пивоварню.

В 1974 году он стал одним из основателей панк- и ньювейв-группы The Stranglers, продолжающей до сих пор свою деятельность. Блэк оставался ее барабанщиком вплоть до 2015 года, когда прекратил выступления из-за проблем со здоровьем.