Общественный совет при Роскомнадзоре подвел итоги работы в 2022 году

7 декабря состоялось заседание Общественного совета при Роскомнадзоре, на котором обсудили результаты работы в 2022 году.

Руководитель Роскомнадзора рассказал о наиболее важных законах, принятых в этом году. Ключевым был назван закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, который 5 декабря подписал президент. Законопроект впервые обсуждался на Общественном совете год назад.

«В разработке этого законопроекта Роскомнадзор принял самое активное участие, он также обсуждался на Общественном совете и после этого был предложен к рассмотрению депутатам Государственной думы», — сказал глава ведомства.

Отдельно глава Роскомнадзора упомянул изменения в законе «О персональных данных», которые вступили в силу с 1 сентября: «Это самые существенные изменения закона с 2011 года, они определяют, что в центре регулирования стоит человек и его право на неприкосновенность частной жизни, право на семейную и личную тайну».

Председатель Общественного совета Светлана Баланова напомнила участникам заседания о недавно подписанном президентом Российской Федерации указе «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и роли Общественного совета в его подготовке: «Члены Общественного совета не раз высказывались о необходимости принятия этого документа. Это очень важный указ для жизни всего российского общества, и будет очень полезно на первом заседании Общественного совета в 2023 году обсудить его реализацию».

В ходе заседания председатели двух постоянных комиссий в составе совета — по защите детей от деструктивного и опасного контента и по защите персональных данных — рассказали о работе комиссий в 2022 году, а также обозначили ряд предложений и проблемных вопросов, которые требуют решения в следующем году.

Председатель комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента Андрей Цыганов рассказал о ряде законов, в разработке которых члены комиссии приняли непосредственное участие, и предпосылках к их появлению: «С началом специальной военной операции и открытого противостояния со стороны Запада Россия оказалась в совершенно новой реальности, требующей пересмотра подходов к регулированию, в том числе в информационной сфере».

Заместитель председателя Общественного совета, председатель комиссии по защите персональных данных Ирина Алехина рассказала о работе Консультационного совета и комиссии по защите персональных данных, о текущей практике правоприменения закона «О персональных данных». Ирина Геннадьевна обратила особое внимание, что ответственные операторы персональных данных активно призывают минимизировать обработку персональных данных. Такой подход способствует повышению защищенности персональных данных, предотвращает массовые утечки данных.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов представил членам совета проекты программ профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям: «В 2023 году служба будет проводить мероприятия дистанционного контроля и профилактические мероприятия. Главная цель — предотвращение нарушений и развитие у граждан и бизнеса правового самосознания». Программы подготовлены в соответствии с требованиями закона «О государственном контроле» и реализуют переход госконтроля на риск-ориентированный подход.