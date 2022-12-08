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В VK рассказали, как изменились рекламные инвестиции бизнеса в 2022 году

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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8 декабря 2022 года VK проанализировала*, как изменились инвестиции бизнеса в диджитал-продвижение с января по сентябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Больше других затраты увеличили компании из сферы недвижимости — на 125%, а сильнее всего их снизили сервисы для знакомств — на 42%.

Самыми крупными индустриями по инвестициям в рекламу стали электронная коммерция — интернет-магазины, маркетплейсы и классифайды, а также финансы, отдых и развлечения.

Помимо недвижимости наиболее высокие темпы роста показывают товары для дома — на 64%, образование и работа — 53%, отдых и развлечения — 50% и электронная коммерция — 41%. На 13% сократил затраты автомобильный бизнес, на 24% — товары повседневного спроса и на 33% — бытовая техника и электроника.

«Рекламодатели продолжают активнее инвестировать в инструменты и форматы, которые приносят целевой результат. Для одних это заявки на просмотр квартиры, для других — установки приложений, для третьих — продажи. Бизнесу нужны понятные, простые и эффективные инструменты, которые помогут получать максимальный результат на вложенный в продвижение рубль. В развитии маркетинговых технологий мы делаем ставку на автоматизацию, чтобы помогать компаниям эффективно общаться со своими клиентами, а аудитории — получать интересный контент и актуальные предложения. Для этого мы запустили единую платформу «VK Реклама». Специальные алгоритмы адаптированы под каждую цель и объект размещения, чтобы модели сами приносили максимальный результат для бизнеса и улучшали опыт пользователей, а маркетологи не тратили время на настройки продвижения», — комментирует Станислав Бонбин, директор по продукту, рекламные технологии VK.

За девять месяцев года ключевым рекламным форматом для бизнеса стали посты в социальных сетях. На втором месте универсальные объявления, которые сами адаптируются под доступные площадки и места размещений в зависимости от предпочтений пользователей. На третьем — карусель, с ее помощью бизнес в одном объявлении показывает сразу несколько товаров или услуг.

Быстрее других форматов растет реклама в историях и клипах в соцсетях — ее популярность увеличилась на 136% год к году. В топе также видео с вознаграждением с ростом в 71% и цифровая наружная реклама, интерес к которой вырос на 58%.

Чаще всего бизнес продвигает сообщества в соцсетях, где продает товары и услуги, рассказывает о своей работе и делится новостями. Несмотря на высокую популярность такой рекламы, затраты на нее заметно выросли — на 37%. На втором месте остаются сайты, на третьем — мобильные приложения, инвестиции в продвижение которых растут быстрее всего — на 84%.

Роль перформанс-рекламы продолжает расти, что видно по активному переходу рекламодателей на модель оплаты за результат. Например, за девять месяцев на 67% увеличилась популярность кампаний с оптимизацией на события. Рекламодатель платит за тысячу показов, но алгоритмы отображают объявления так, чтобы привести максимум целевых действий: заявок, установок приложений, переходов на сайт, покупок. На втором месте по динамике — модель оплаты за установку приложений и события в них. Рекламодатели стали тратить на такие кампании на 46% больше.

*Источник: данные VK, инвестиции рекламодателей в продвижение на ресурсах компании и в партнерской сети, которая объединяет более 23 тыс. сайтов и приложений, январь – сентябрь 2022 года по сравнению с январем – сентябрем 2021 года.

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