Виктора Бута обменяли на Бриттни Грайнер

Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Граждане РФ и США были помилованы и не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах. Предпринимателя из России осудили в Штатах на 25 лет за торговлю оружием. Американская баскетболистка в РФ была признана виновной в контрабанде наркотиков. Химкинским судом Грайнер назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима, передает телеканал «Известия». Как заявила омбудсмен России Татьяна Москалькова, главная заслуга обмена Бута на Грайнер принадлежит спецслужбам РФ.

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