Режим повышенной готовности ввели из-за риска обрушения дома в Оренбурге

Режим повышенной готовности ввели в границах многоквартирного дома на улице Мирнинской в Оренбурге. В администрации считают, что существует риск обрушения строительных конструкций.

Речь идет о доме, где 3 декабря произошел пожар. В помещениях наблюдалось сильное задымление, было отключено газоснабжение и электричество. После тушения пожара в одном из подъездов восстановили газо- и электроснабжение, однако в другоим подъезде решили дождаться полного просыхания конструкций. Восстановление дома может занять от двух до восьми месяцев, а наиболее пострадавшую при пожаре часть здания, скорее всего, демонтируют. Об этом пишет «Урал56.Ру».

По словам первого заместителя главы города Алексея Кудинова, на текущий момент угрозы для жизни и здоровья жильцов дома нет. Введение особого режима позволит задействовать дополнительное финансирование из резервного фонда на решение первоочередных задач, в том числе на ремонт квартир или предоставление другого жилья пострадавшим, пишет 56orb.ru.

Власти ожидают заключения экспертов, чтобы определить дальнейшие перспективы дома.