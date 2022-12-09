Возродили традиции

9 декабря Россия отмечает День Героев Отечества. Эта памятная дата, посвященная подвигу Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия, вошла в календарь современной России 15 лет назад. Принимая закон об учреждении Дня Героев Отечества, мы возрождали традицию, которой более 250 лет.

День Героев Отечества — прямой продолжатель Дня георгиевских кавалеров, воинского и государственного праздника, который чествует защитников нашей страны, удостоенных ордена Святого Георгия и других георгиевских наград Российской империи. Это день тех, кто стал для всех будущих поколений россиян примером решимости, самоотверженности, беззаветной любви к Родине, образцом храбрости, патриотизма и мужества в любой, самой опасной обстановке, будь то на поле боя, в противостоянии природной стихии или в освоении космоса.

В Государственной думе IV созыва было немало споров и разногласий, но законопроект об установлении Дня Героев Отечества стал одним из объединяющих. Его внесли и поддержали депутаты всех фракций. Принятие закона о памятной дате почти точно совпало с 200-летием учреждения «солдатского Георгия» — знака отличия Военного ордена, Георгиевского креста.

«И впредь ежегодно сей день празднован будет» — так постановила Екатерина Великая в первом статуте ордена Святого Георгия от 26 ноября 1769 года. День был выбран императрицей не случайно. Это одна из дат православного календаря, которая посвящена Георгию Победоносцу. В этот день (9 декабря, по старому стилю 26 ноября) в 1051 году князь Ярослав Мудрый, который объединил русские земли после междоусобиц, освятил Георгиевский храм в Киеве, воздвигнутый в честь его небесного покровителя — воина и мученика, отдавшего жизнь за веру. День памяти об освящении этого храма стал одним из символов единства всей русской земли.

Именно образ Георгия Победоносца как знак торжества добра над злом, правды над ложью, победы России над ее врагами еще столетия назад стал символом нашей столицы и частью герба Российского государства. Традиция чествовать героев Отечества именно в день Святого Георгия, прерванная после Октябрьской революции, вернулась в жизнь России в 2007 году. Уже на следующий год после принятия закона состоялись первые награждения орденом Святого Георгия и Георгиевским крестом, возрожденными указом президента в 2000 году.

Между последним празднованием Дня георгиевских кавалеров в дореволюционной России и первым празднованием Дня Героев Отечества в наши дни — девять десятилетий. Вместе с тем сама традиция не прервалась даже в советские годы. Достаточно напомнить, что Георгиевскими крестами были награждены будущие маршалы Великой Победы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. В 1945 году Георгий Жуков принимал Парад Победы, командовал которым Константин Рокоссовский.

К слову, в рядах участников того парада был будущий Герой Советского Союза Валентин Варенников — начальник почетного караула, который встречал в Москве Знамя Победы, доставленное из поверженного Берлина. Через много лет Валентин Варенников как старейший депутат открыл первое заседание Государственной думы IV созыва и стал одним из инициаторов законопроекта о возрождении памятной даты 9 декабря.

Орден Святого Георгия был самой знаменитой наградой Российской империи и одной из самых почитаемых за всю нашу историю. С древних времен Георгий считался одновременно покровителем тех, кто трудится на земле, и тех, кто их защищает. Его образ очень точно отражает историческую роль наших героев разных времен и поколений. Русский воин никогда не захватывал чужих земель, не порабощал другие народы, он защищал и освобождал. И сейчас наши солдаты ведут мужественную борьбу за достойное будущее нашей Родины, за мирное существование всего человечества. Великая традиция русского подвига продолжается. Свой вклад в ее сохранение и развитие вносят беззаветно преданные России люди разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.

При учреждении награды Святого Георгия была утверждена и орденская лента. Высоко почитаемая в дореволюционной России, она была возрождена под названием гвардейской ленты уже в годы Великой Отечественной войны — сначала на флоте, а затем и во всех Вооруженных силах. Те же георгиевские цвета легли в основу лент ордена Славы и медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Впоследствии они использовались почти на всех юбилейных медалях, посвященных Великой Отечественной войне, и стали символом народной памяти о Великой Победе.

В XXI веке массовая общественная поддержка акции «Георгиевская ленточка» не только в нашей стране, но и за рубежом еще раз убедительно показала, насколько важна эта память для каждого из нас.

В наши дни георгиевская ленточка — символ солдатской доблести, знак уважения к нашему славному прошлому, великим подвигам наших отцов и дедов. Незримой нитью она связывает нас с нашими славными предками, не щадившими ни сил, ни собственной жизни для защиты Отечества. Заложенные ими традиции мужества, долга, высокой гражданской ответственности хранят и приумножают уже новые поколения россиян.

Сегодня мы защищаем нашу историческую память и правду, отстаиваем ценности, за которые веками сражались герои-защитники нашей земли. Мы противостоим попыткам возродить преступную нацистскую идеологию в современной Европе, боремся за право говорить на родном языке, помнить и чтить свою историю и традиции, самостоятельно определять свою судьбу.

Нынешние власти Киева и стран Запада, которые запрещают георгиевскую ленточку, делают свой выбор в пользу тех, кто был побежден во Второй мировой войне. Но мы твердо знаем, что нацизм, уже поверженный нашей страной однажды, будет побежден и сейчас. Правда — за нами, на стороне героев Отечества.

Автор — председатель высшего совета партии «Единая Россия», почетный член Российского военно-исторического общества, посол РФ в Белоруссии