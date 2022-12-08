В России выделят дополнительные частоты под Wi-Fi

Под Wi-Fi в России выделят дополнительные частоты. Специалисты ищут способ борьбы с радиопомехами. Для этого в России могут разрешить использование технологий Wi-Fi 6E. Беспроводной доступ будет работать на частотах 6 ГГц, передает телеканал «Известия». Новый диапазон сократит дефицит волн для портативной электроники. Абоненты получат более быстрый и стабильный доступ в интернет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru