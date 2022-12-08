Более 89 тыс. человек проголосовали в рамках премии общества «Знание»

13 декабря в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, будут подведены итоги просветительской премии «Знание» – 2022. Страна узнает имена лауреатов премии, выбранных решением почетного жюри и онлайн-голосованием, которое проходило с 10 ноября по 5 декабря в сообществе Российского общества «Знание» «ВКонтакте».

Меньше недели остается до награждения лауреатов просветительской премии Российского общества «Знание». На торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце награды лучшим просветителям года вручат помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, а также другие выдающиеся государственные и общественные деятели, известные представители сфер науки, культуры и искусства.

Памятные награды лауреатам выполнены в виде кубов с узнаваемой символикой Российского общества «Знание». При этом у каждой номинации свой премиальный куб, отражающий особенности просвещения в разных сферах. Так, лауреаты номинации «За вклад в просвещение в сфере «культура и искусство» получат кубы из материала, стилизованного под мрамор, — одного из древнейших и красивейших материалов, используемых человеком для создания произведений искусства. А победителям номинации «За вклад в просвещение в сфере «наука и технологии» вручат куб из карбона, который широко используют в наукоемких отраслях.

Для гостей торжественной церемонии также будет организована просветительская программа с участием номинантов премии. Кроме того, в фойе Государственного Кремлевского дворца можно будет посмотреть фотовыставку, посвященную 75-летию Российского общества «Знание». Выставка организована совместно с ТАСС.

«Премия Российского общества «Знание» близится к кульминации. Совсем скоро мы узнаем героев российского просвещения этого года. Деятельность просветителей сегодня невероятно важна, ведь на них возложена ответственная миссия — нести свет знания, защищать правду и воспитывать знающее и думающее поколение. Премия «Знание» призвана поддержать российских просветителей в их непростом труде, поднять престиж просветительской деятельности и пополнить просветительское сообщество новыми яркими именами», — прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Большинство победителей премии были определены голосованием почетного жюри, в которое в этом году вошли заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор ФГБУК «Политехнический музей» Елена Проничева, художественный руководитель — директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский и многие другие.

Еще два лауреата — лучший просветитель и лучший просветительский проект года — в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» были выбраны по итогам онлайн-голосования, которое проходило в мини-приложении «ВКонтакте» «Просветительская премия «Знание». В нем можно было поддержать претендентов в 11 тематических номинациях: одного просветителя и/или просветительский проект в каждой из номинаций. Мини-приложение обеспечило удобный способ отдать свой голос за понравившегося номинанта, не отвлекаясь от повседневных задач. Проголосовать могли пользователи «ВКонтакте» как с компьютера, так и с мобильного устройства. Сделать это можно было и при переходе по ссылке. В приложении можно было найти объемную информацию о каждом номинанте премии, а также видеовизитку и презентацию проектов или рассказ о деятельности кандидатов с очной защиты перед членами почетного жюри, которая состоялась 9 ноября. Всего в голосовании приняли участие более 89 тыс. человек, а мини-приложение «Просветительская премия «Знание» посетили свыше 170 тыс. уникальных пользователей. Ежедневно приложение в среднем посещали более 6,6 тыс. человек.

«Номинацию премии «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» и правда можно назвать народной — победителей выбирают сами россияне. Поддерживают и своих земляков, и проекты, которые интересны всем жителям России. Более 89 тыс. человек отдали свои голоса в поддержку просветителей. Благодаря нашим партнерам, VK, возможность проголосовать была доступна всем пользователям соцсети «ВКонтакте», — добавил Максим Древаль.

Просветительская премия «Знание» – 2022 проходит при поддержке фонда «Росконгресс».