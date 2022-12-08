Россия отвергла резолюцию комитета cената США о геноциде на Украине

Посольство России в США отвергло резолюцию комитета по иностранным делам cената о «геноциде» на Украине. Обвинения, содержащиеся в документе, в диппредставительстве назвали «откровенным извращением фактов», сообщает телеканал «Известия». В посольстве подчеркнули, что Капитолий давно превратился в конвейер по тиражированию антироссийских инициатив.

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