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Россия отвергла резолюцию комитета cената США о геноциде на Украине

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Посольство России в США отвергло резолюцию комитета по иностранным делам cената о «геноциде» на Украине. Обвинения, содержащиеся в документе, в диппредставительстве назвали «откровенным извращением фактов», сообщает телеканал «Известия». В посольстве подчеркнули, что Капитолий давно превратился в конвейер по тиражированию антироссийских инициатив.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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