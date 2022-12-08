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В России создан «растущий» вместе с ребенком экзоскелет

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Фото: Московский политех
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Специалисты Московского политеха совместно с компанией «Полдень. 21-й век» работают над созданием экзоскелета для диагностики и лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

Ходячий скелет: на что способны российские экзоскелеты
Объем мирового рынка экзоскелетов в прошлом году составил $96,7 млн

В первую очередь изобретение предполагают использовать для работы с детьми. С помощью экзоскелета можно будет оценить, насколько походка пациента соответствует здоровому идеалу, измерить объективные показатели, которые характеризуют его индивидуальный стиль ходьбы, а также научить человека правильно ходить. Выпустить на рынок свое изобретение инженеры хотят уже в 2024 году.

«По предварительным расчетам, наши экзоскелеты будут стоить как минимум втрое дешевле, чем существующие на рынке аналоги», — сказал руководитель исследовательской группы и магистерской программы «Роботизированные беспилотные системы и эргономика» Московского политехнического университета Илья Таратонов.

Проект по созданию экзоскелета включает в себя несколько этапов. Сначала устройство будут использовать исключительно для диагностики. Металлический каркас скелета, на который установлено множество датчиков, ученые наденут на здоровых людей и на их примере сформируют базу данных правильных движений. Это позволит специалистам получить универсальный портрет идеальной походки человека. Затем инженеры определят, какие числовые показатели датчиков (электрическая активность мышц, температура, угол наклона и т.д.), используемых в устройстве, соответствуют правильной ходьбе.

На следующем этапе скелет используют, чтобы зафиксировать особенности ходьбы у детей с ДЦП и создать их «портреты» со всеми численными показателями, которые фиксируют датчики. На основе этих данных врач сможет разработать программу лечебных упражнений и контролировать ее эффективность. В распоряжении медика будет вся статистика по каждому пациенту, его индивидуальные характеристики и другая необходимая информация. За 15 минут посещения пациента лечащий специалист получит конкретные цифры, по которым сможет судить, есть ли прогресс в лечении или его стоит поменять, рассказали в Московском политехе.

После того как диагностическая функция устройства будет отработана, инженеры займутся его настройкой для коррекции походки. Для этого в конструкцию скелета включены моторы. Если пациент ходит неправильно, двигатели будут корректировать его движения. В конечном счете задача пользователя будет сводиться к тому, чтобы моторы при ходьбе ему не мешали. Это будет происходить интуитивно, поэтому специальное обучение пациента не требуется.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ценная походка: создан экзоскелет, «растущий» вместе с ребенком

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