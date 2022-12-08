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Московский производитель выпустил новую линейку устойчивых к непогоде RFID-меток

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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Московский производитель RFID-продукции выпустил новую линейку корпусированных меток, которые устойчивы к непогоде и могут использоваться даже в условиях Крайнего Севера. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Метки, которые выпустила группа компаний ISBC, отличаются от аналогов мировых производителей сверхвысокой дальностью и предназначены для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов. Одна из моделей может считываться с расстояния до 42 метров при размещении на металле, причем на морозе дальность возрастает. Устройства получили протокол климатических испытаний, подтверждающий стабильную работу при высоких отрицательных температурах.

«Такие метки будут незаменимы на тех проектах, где необходимо считывать большие объекты на дальнем расстоянии», — подчеркнул Овчинский, добавив, что их можно устанавливать на металлические контейнеры, автомобили или пластиковую тару. Устройства имеют антивандальный корпус, срок службы у них более 10 лет.

Изделия доступны в 11 цветах, что позволяет персонализировать метки в соответствии с корпоративными цветами заказчиков или требованиями проекта. Каждая RFID-метка имеет уникальный идентификатор, присваиваемый на этапе производства и обеспечивающий высокий уровень защиты изделия от подделок. Метки не требуют элемента питания. «При попадании в зону действия считывателя она питается от электромагнитного излучения и отвечает своим уникальным номером», — уточнили в департаменте.

По словам Овчинского, новые метки помогут оптимизировать работу транспортно-логистических, промышленных, строительных компаний и складских служб предприятий. В частности, RFID-технологии позволяют автоматизировать учет и оценку износа промоборудования, регистрацию транспорта и железнодорожных вагонов, перемещение паллет, мониторинг контейнеров и взвешивание грузовиков. RFID-решения помогают снизить затраты и предотвратить ошибки персонала.

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