Жителей Рязанской области предупредили о метели

В четверг, 8 декабря, в Рязанской области ожидается метель. Об этом пишет РИА «7 новостей со ссылкой на региональное управление МЧС.

По прогнозу, в этот день будет идти умеренный снег, на дорогах сохранится гололедица. Днем местами — метель и снежные заносы. Ночью осадков не ожидается, отмечает 62INFO.ru.

В целом погода будет облачной, с прояснениями. Ветер — юго-восточный, 6–11 м/с, а в дневные часы — до 17 м/с.

Температура воздуха ночью — от –11 до –16 градусов. Днем — от –4 до –9 градусов.