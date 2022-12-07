В некоторых регионах будет опасная погода

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, некоторые регионы России в ближайшие дни ожидает «опасная температура». Резкое похолодание ожидается в Архангельской, Мурманской, Свердловской, Омской областях, Коми, Алтайском крае. В Якутии и Магаданской области температура опустится до минус 50 градусов, передает телеканал «Известия». По словам Вильфанда, температурные значения будут находиться ниже климатической нормы.

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