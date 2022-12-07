В широкий прокат выходит триллер о неуловимом шпионе «Тень. Взять Гордея»

8 декабря на большие экраны выходит шпионский триллер «Тень. Взять Гордея» — фильм о нелегких буднях российских контрразведчиков, которые ловят шпионов, передающих на Запад государственные секреты России. Информационным партнером картины выступает ведущий оператор наружной рекламы Подмосковья и Новой Москвы «Восток-Медиа», который входит в топ-5 крупнейших игроков ООН рынка России.

Автор сценария и один из режиссеров картины — Илья Куликов, ставший известным после «Полицейского с Рублевки», «Аванпоста» и «Аль-Капотни», а также сериала «Регби» на СТС. Его сорежиссер — Аня Мирохина, вместе с которой Куликов снял и «Регби», и «Братья», и «Дракулов». Теперь, творческий союз Куликов – Мирохина предлагает зрителям принципиально новый для себя жанр. «Тень.Взять Гордея» — это кино про шпионов, которые передают недружественным странам государственные секреты, и разведчиков, которые этих шпионов обезвреживают. Немного «Бондиана», немного — «ТАСС уполномочен заявить» и еще совсем немного — «Семнадцать мгновений весны» (на начальных титрах фильма звучат «Мгновения» в исполнении группы «Мураками»).

История создания картины началась с реального дела, которым с Ильей Куликовым поделился его товарищ, работающий в контрразведке. «Он рассказал мне очень любопытный эпизод, как шпион передавал информацию своему заказчику из американской разведки, — вспоминает Илья Куликов. — Они смогли раскрыть его способ и в итоге поймали. Там была настолько гениально простая схема шпионажа, что я сразу подумал, что вокруг этого можно завертеть интересный сюжет».

Но для захватывающего кино схему шпионажа пришлось усложнить, собрав несколько шпионских кейсов в один. В ходе сбора информации Илья Куликов также познакомился с сотрудниками службы наружного наблюдения, выведав у них, как они ведут слежку, как иностранные разведчики уходят от слежки, какие курьезные случаи с ними происходили в ходе работы. И все эти их рассказы о реальных делах и расследованиях легли в основу сценария, в котором Илья Куликов постарался совместить зрелищность и достоверность, чтобы простому зрителю было интересно смотреть, а контрразведчикам — узнавать в фильме свою жизнь. «Все истории, происходящие с героями картины, действительно были, но, естественно, не в одном деле, не в одно время и не в карьере одного человека: мы постарались сделать так, чтобы сюжет был максимально приближен к реальности, но так, чтобы это было не скучно смотреть», — говорит Илья Куликов.

«Мне очень понравился сценарий, — вспоминает Аня Мирохина. — Я никогда не снимала шпионских историй, так что для меня это совершенно новый мир, о котором я никогда ничего не знала, и было интересно в него погрузиться. Меня познакомили с настоящими контрразведчиками, к которым у меня была тонна вопросов: я хотела узнать, что это за люди, как они живут, чем занимаются. Я слушала их истории, советовалась, выведывала подробности, чтобы добиться максимальной достоверности на съемочной площадке».

Само слово «разведчик» или «контрразведчик» в создании людей, далеких от этой профессии, воспринимается как что-то очень героическое, завораживающее и экстравагантное. Спасибо Джеймсу Бонду! Но фильм «Тень. Взять Гордея» этот штамп всё же разоблачит и расскажет о настоящем разведчике — человеке, который стоит в очереди в супермаркете, выгуливает собаку и сам выбрасывает мусор. Конечно, вы никогда не вычислите контрразведчика в толпе — даже и не пытайтесь. На роль главного героя Вадима режиссеры пригласили молодого мхатовского актера Олега Гааса.

«Перед съемками я встречался с майорами и генералами контрразведки, — рассказывает Гаас, — общался, задавал им вопросы, выведывал, какие у них хобби, как жены выдерживают такой режим работы, когда они посреди ночи могут сорваться на задание. В общем, узнавал всякие житейские вещи».

Таинственный Гордей, он же Тень — тот самый шпион. Кто он такой на самом деле — и должен выяснить герой Гааса, и поскольку у русского Бонда богатое воображение, он придумывает себе референс — облик Филиппа Янковского. Именно с помощью вымышленного Гордея Вадим будет проигрывать возможные сценарии и подступаться к Гордею настоящему.

«Я с детства обожаю шпионские фильмы, это моя страсть. И когда мне предложили роль Гордея, я не смог отказать себе в удовольствии сыграть шпиона, — говорит Филипп Янковский. — Но, чтобы сохранить интригу, раскрывать тайны своего персонажа не буду: пусть зрители сами всё увидят. Могу лишь сказать, что получил огромное удовольствие от работы в этой картине: талантливые режиссеры, прекрасная группа, профессиональная команда. Это был чудесный опыт».

Мы имеем дело с настоящим кино, в котором зрителей ждут и захватывающие погони, и опасные перестрелки, и убийства, и расследования, и любовные страсти. И не только административные здания центра Москвы, но и путешествие в Стамбул с яхтами и закатами над Босфором.