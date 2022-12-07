Маск уволил главного юрисконсульта Twitter из-за скандала с цензурой

Маск уволил главного юрисконсульта Twitter. Джеймс Бейкер может быть замешан в скандале с цензурой в соцсети, передает телеканал «Известия». Компания скрывала публикации про ноутбук Хантера Байдена. Сотрудники подчищали контент по запросу администрации США. Маск опубликовал первую часть внутренней переписки Twitter. И уже известно, что бизнесмен продолжит разоблачать бывшее руководство компании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.