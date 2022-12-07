Сборная Португалии разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Португалии по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В матче 1/8 она разгромила Швейцарию со счетом 6:1. Три гола на счету Гонсалу Рамуша. 21-летний нападающий «Бенфики» стал первым автором хет-трика на турнире в Катаре. Следующим соперником сборной Португалии станет Марокко. Матч плей-офф пройдет 10 декабря, передает телеканал «Известия». Футболисты сборной Марокко в серии пенальти обыграли команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0

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