Польша поставила Украине ЗРК советского производства

Польша передала Украине зенитно-ракетные комплексы «Нева» советского производства, сообщил представитель правительства страны Михал Дворчик. Он опубликовал в своем аккаунте в Twitter* фото С-125 в окружении украинских военных. Ранее польские власти отправили на Украину: танки, самоходные гаубицы, дроны и другую технику, передает телеканал «Известия». Всего Польша потратила на поставки вооружения для ВФУ около 1% своего ВВП.

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