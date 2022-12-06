В 2023 году в Рязанской области подорожают льготные проездные. Об этом во вторник, 6 декабря, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на главу регионального минтранса Павла Супруна.

Как сообщил министр, стоимость возрастет с 405 рублей до 427 рублей. Таким образом, проездные подорожают на 22 ркбля или на 5,3%.

По словам главы ведомства, мера позволит повысить сбалансированность бюджета и обеспечит бесперебойную работу социально значимых маршрутов, отмечает 62INFO.ru.

Проект был поддержан на заседании областного правительства.