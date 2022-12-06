Начаты испытания российской разработки для проекта термоядерного реактора ITER

Начаты комплексные испытания волоконно-оптических датчиков тока, разработанных инженерами компании «Профотек» (входит в инвестконтур «Роснано») для международного проекта экспериментального термоядерного реактора ITER. Тестирование опытных образцов проводят специалисты Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры (НИИЭФА) имени Д.В. Ефремова и компании-разработчика. Об этом сообщает пресс-служба «Роснано».



В ходе испытаний эксперты, в частности, проверят, стабильно ли датчики работают в условиях действия внешних постоянных магнитных полей, имитирующих поля рассеяния магнитных систем удержания плазмы.



ITER — экспериментальный термоядерный реактор на базе концепции токамака. Проект называют одним из крупнейших примеров международного сотрудничества в сфере развития ядерной энергетики. Его цель — продемонстрировать возможности использования в промышленном масштабе термоядерной реакции синтеза. Над решением этой задачи совместно работают специалисты из стран ЕС, а также России, США, Индии, Китая, Южной Кореи и Японии.



За выполнение обязательств по проекту с российской стороны отвечает «Росатом». Работу координирует частное учреждение госкорпорации — Проектный центр ИТЭР, а головным исполнителем технических решений стал НИИЭФА.