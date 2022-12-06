Карта спецоперации на Украине 6 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара прекращены выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. При этом Конашенков подчеркнул, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось.

На краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции. В результате было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На купянском направлении упреждающим огнем артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ была предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка в Луганской Народной Республике. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.

На донецком направлении попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка были отражены. За сутки было уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

На южно-донецком направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».