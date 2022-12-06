ВТБ сообщил о мощной хаккерской атаке

ВТБ рассказал о беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа. Клиентов предупредили о проблемах при использовании приложения. Все системы банка работают в штатном режиме, сообщает телеканал «Известия». Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства. Анализ DDoS-атаки говорит о спланированности вмешательства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.