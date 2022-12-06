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Тело провалившегося под лед рыбака обнаружили в Волгоградской области

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Спасатели обнаружили тело 77-летнего рыбака, который в минувшие выходные провалился под лед реки Терса в Волгоградской области. Предполагается, что мужчина пытался выбраться из воды, но погиб из-за переохлаждения.

Трагедия произошла в Руднянском районе. По данным ИА «НовостиВолгограда.Ру», пенсионер 3 декабря отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. 4 декабря его машину нашли на окраине села Матышево. Полицейские предположили, что мужчину пригрели в одном из домов. Однако позже в полынье была обнаружена верхняя одежда и обувь рыбака.

Предполагается, что мужчина пытался сбросить одежду, чтобы не утонуть, но умер от переохлаждения. Тело погибшего нашли спасатели.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности на льду. Пока тонкий лед не может выдержать больших нагрузок.

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