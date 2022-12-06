Мошенники придумали новые схемы обмана фанатов видеоигр

Киберпреступники стали чаще обманывать фанатов видеоигр, пишут «Известия». Зарубежные разработчики удаляют игры из магазинов App Store в РФ, сообщает телеканал «Известия». На этом фоне преступники создают фейковые сайты продаж видеоигр. Обман игроков связан с торговлей игровой валютой. Чаще всего злоумышленников привлекает видеоигра Brawl Stars. Так, в Москве подросток украл у матери 2,5 млн рублей и отдал их мошенникам. Юноше предложили поиграть на ставках в Brawl Stars. МВД зафиксировало причинение ущерба в крупном размере.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.