Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о планах США поставить Тайваню около 100 ракет для ЗРК Patriot
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на маслозаводе в Адыгее
Общество
В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок
Мир
Министры обороны Украины и США обсудили усиление системы ПВО ВСУ
Мир
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Мир
В США начали проверку Neuralink из-за жалоб на испытания на животных
Мир
Один человек погиб из-за взрыва на водопроводной станции в Токио
Мир
Премьера Польши Моравецкого призвали к отставке после слов об Украине
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома
Мир
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Общество
Число погибших после взрыва в Нижневартовске увеличилось до восьми
Экономика
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября

Мошенники придумали новые схемы обмана фанатов видеоигр

0
Выделить главное
вкл
выкл

Киберпреступники стали чаще обманывать фанатов видеоигр, пишут «Известия». Зарубежные разработчики удаляют игры из магазинов App Store в РФ, сообщает телеканал «Известия». На этом фоне преступники создают фейковые сайты продаж видеоигр. Обман игроков связан с торговлей игровой валютой. Чаще всего злоумышленников привлекает видеоигра Brawl Stars. Так, в Москве подросток украл у матери 2,5 млн рублей и отдал их мошенникам. Юноше предложили поиграть на ставках в Brawl Stars. МВД зафиксировало причинение ущерба в крупном размере.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022