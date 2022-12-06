Пациентку с запущенным воспалением придатков спасли в Подмосковье

В Московской области врачи спасли пациентку с запущенным воспалением придатков. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщается на сайте регионального Минздрава.

34-летняя женщина поступила в Подольский роддом с острыми болями внизу живота. На УЗИ врачи увидели запущенную стадию воспаления придатков, что привело к сильному увеличению маточной трубы.

Выяснилось, что у пациентки были воспалены придатки в течение пяти лет, однако она не лечилась и не посещала гинеколога. Запущенная ситуация привела к осложнениям, пишет РИАМО.

По словам главврача медучреждения Александра Скобенникова, женщине провели операцию по удалению маточной трубы, поскольку при такой патологии ее уже нельзя восстановить. При этом медикам удалось сохранить репродуктивную функцию, так что при желании в будущем женщина сможет забеременеть, отмечает телеканал «360».

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали, сообщает агентство городских новостей «Москва». Врачи напомнили, что посещать гинеколога нужно как минимум раз в год.

1 декабря в Минздраве Подмосковья сообщили, что хирурги удалили из щеки 51-летней женщины глиста, который завелся там после того, как ее укусил комар. Жительница подмосковных Люберец обратилась к врачам с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки.