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Актриса Кирсти Элли скончалась после борьбы с раком в возрасте 71 года

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Фото: REUTERS/Monica Almeida/File Photo
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Американская актриса Кирсти Элли умерла на 72-м году жизни. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили дети актрисы на ее странице в Twitter.

«Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно», — говорится в сообщении.

Кирсти Элли была известна по фильмам «Уж кто бы говорил», «Двое: Я и моя тень», а также «И в бедности, и в богатстве». Кроме того, актриса получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ» за роль в сериале «Чирс». Также она была удостоена «Эмми» за лучшую женскую роль в телефильме «Мать Дэвида».

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