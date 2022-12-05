В Курской области в пруду утонул рыбак — уроженец Белгородской области. Об этом в понедельник, 5 декабря, пишет bel.ru со ссылкой на курский следком.

Тело 52-летнего мужчины нашли у деревни Лисий Колодец Тимского района.

По факту инцидента проводится проверка, назначены необходимые экпертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее, 29 ноября, в Старой Купавне Московской области восьмиклассник провалился под лед и утонул. По данным «Известий», трагедия произошла во время прогулки мальчика с другом.