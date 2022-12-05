Во Владивостоке проведут реконструкцию двух улиц
В начале 2023 года во Владивостоке начнут реконструкцию Волжской и Шуйской улиц. Об этом пишет zr.media со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Как отмечается в материале, подрядчик уже получил положительное заключение госэкспертизы.
Работы стартуют в январе.
«Мы намерены демонтировать старый мост. Вместо него будет построен новый, его длина составит 24 метра. Также будет восстановлено около километра дороги», — приводит издание слова главы компании «СПЕЦСУ» Ивана Зайченко.
После этого будут созданы тротуары и установлено освещение. По плану работы должны завершить к концу лета.
В 2022 году во Владивостоке отремонтировали три улицы. А в целом в Приморье — более 100 км дорог и восемь мостов.