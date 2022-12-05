Германия планирует выделить $10,5 млрд на закупку истребителей F-35

Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 американских истребителей F-35. Поставки запланированы на период с 2026 по 2029 год, передает телеканал «Известия». При этом деньги на боевую технику будут выделены из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии объемом €100 млрд. Как сообщает агентство Bloomberg, Берлин также получит ракеты класса «воздух – земля». В то же время, как заявил Олаф Шольц, истребители необходимы, чтобы вносить вклад в ядерную программу НАТО. Стоит отметить, что у Германии нет атомных бомб, но немецкие самолеты могут нести американские ядерные боеголовки в случае военных действий.

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