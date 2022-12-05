Криштиану Роналду может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср»

Криштиану Роналду станет игроком клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» 1 января 2023 года, об этом сообщает испанское футбольное издание Marca. По сведениям СМИ, португалец подпишет соглашение на 2,5 года. Зарплата нападающего составит около € 200 млн за сезон, передает телеканал «Известия». Переход Криштиану Роналду будет завершен в ближайшие дни. При этом известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо отметил, что португалец еще ничего не подписывал и даже не согласовывал контракт. Сейчас нападающий сосредоточен на играх сборной на ЧМ в Катаре. Напомним, что в ноябре бывший клуб Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт.

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