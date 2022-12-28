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Нужные люди: кого мы потеряли в 2022 году

Невосполнимые утраты для человечества
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
3 января. Виктор Санеев — советский легкоатлет, единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, заслуженный мастер спорта СССР. Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: commons.wikimedia.org/Svklimkin
7 января. Александр Тимофеевский — русский писатель, поэт и сценарист, редактор, автор слов песенки крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка»
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Global look Press/Igor Primak
11 января. Михаил Зеленский — российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
11 января. Анатолий Алябьев — советский биатлонист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
16 января. Иван Рудаков — российский актер, певец и спортсмен. Наибольшую известность ему принесли роли Олега Данилова — в сериале «Медиум», Алексея Звонарева — в сериале «Ланцет», Стаса Титова — в сериале «Кухня»
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Global look Press/ZUMA Press/Maria Laura Antonelli
19 января. Гаспар Ульель — французский актер кино и театра, модель. Международную известность приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жёне «Долгая помолвка»
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
30 января. Виктор Мережко — советский и российский сценарист, драматург, кинорежиссер, актер, писатель-прозаик, телеведущий. Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Global look Press/Komsomolskaya Pravda
30 января. Леонид Куравлев — советский и российский киноактер, телеведущий, народный артист РСФСР
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА новости/Евгения Новоженина
10 февраля. Евгения Брик — российская актриса театра и кино, супруга кинорежиссера Валерия Тодоровского. Популярность ей принесли такие фильмы и телесериалы, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки 1914», «Адаптация», «Одесса». Лауреат премии «Золотой орел»
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Артем Житенев
12 февраля. Зинаида Кириенко — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
18 февраля. Борис Невзоров — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, театральный педагог, народный артист Российской Федерации
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Samuel Corum

23 марта. Мадлен Олбрайт — американский дипломат и политический деятель, первая женщина в должности государственного секретаря США (1997–2001), постоянный представитель США при ООН (1993–1997)

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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: kino-teatr.ru
1 апреля. Александра Яковлева — советская и российская актриса, кинорежиссер, общественно-политический деятель
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Global look Press/Komsomolskaya Pravda
6 апреля. Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, основатель и председатель Либерально-демократической партии России
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
14 мая. Ренат Ибрагимов — советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, народный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Global look Press/Andrei Ladygin
21 июня. Пьер Нарцисс — российский певец и актер камерунского происхождения, заслуженный артист Республики Ингушетия
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
23 июня. Юрий Шатунов — советский и российский певец, музыкант, поэт, композитор, солист группы «Ласковый май»
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
2 июля. Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, народный художник Российской Федерации, лауреат премии президента Российской Федерации, почетный директор Московского музея анимации
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Getty Images/Kent Nishimura
8 июля. Синдзо Абэ — японский государственный и политический деятель, председатель Либерально-демократической партии, премьер-министр Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
15 июля. Георгий Ярцев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Global look Press/CNP/Ron Sachs
30 августа. Михаил Горбачев — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, последний председатель Президиума Верховного Совета СССР, первый председатель Верховного Совета СССР, единственный в истории президент СССР
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Getty Images/Tim Graham Photo Library
8 сентября. Елизавета II — королева Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества, самый долгоправящий и старейший монарх в британской истории, а также самая долгоправящая и старейшая глава государства в мире
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Getty Images/ARNAL/URLI/GARCIA/Gamma-Rapho

13 сентября. Жан-Люк Годар — франко-швейцарский кинорежиссер, кинокритик, актер, сценарист и кинопродюсер, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе

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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
17 сентября. Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, художник, актер, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России, создатель серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня»
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
20 сентября. Сергей Пускепалис — российский актер и режиссер театра и кино, политический деятель, художественный руководитель Ярославского театра драмы им. Ф. Волкова
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
23 сентября. Владимир Краснопольский — советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Global look Press/Komsomolskaya Pravda
27 сентября. Борис Моисеев — советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России, многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон»
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: Getty Images/Ian Gavan
14 октября. Робби Колтрейн — шотландский кино- и телеактёр, комик, сценарист, продюсер, получил международную известность после исполнения роли Хагрида в фильме о Гарри Поттере
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Кого мы потеряли в 2022 году
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
17 ноября. Александр Горшков — советский фигурист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, президент Федерации фигурного катания России
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