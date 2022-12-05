Власти Швейцарии планируют ввести запрет на вождение электромобилей

Швейцария может стать первой страной, которая введет запрет на вождение электромобилей. Решение связано с ограничениями на использование электрической энергии, передает телеканал «Известия». Почти половину потребляемых ресурсов страна импортирует из Германии и Франции. Париж остановил многие атомные электростанции на ремонт, у Берлина сократились поставки газа из РФ. Жителей Швейцарии уже предупредили о периодических отключениях электроэнергии. В стиральных машинах нельзя подогревать воду выше 40 °С, также запрещена работа саун.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.