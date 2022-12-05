Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Туризм
Семью из России не пустили в Таиланд из-за отказа сдать отпечатки пальцев на границе
Мир
В посольстве РФ в Улан-Баторе заверили в отсутствии угроз для россиян из-за протестов
Политика
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Общество
Прокурор запросил для экс-сенатора Арашукова и его отца пожизненное наказание
Общество
Бывшего главу Petropavlovsk Масловского признали виновным в мошенничестве
Мир
В МВД Молдавии заявили об упавшей на севере страны ракете
Мир
СК РФ завершил дело в отношении распространявшего фейки о СВО колумбийца
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 66 рублей впервые с июля
Политика
Путин подписал закон о запрете митингов у зданий органов власти и вокзалов
Мир
Власти Улан-Батора издали указ о силовом разгоне протестующих
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Сюжет:

Смысл демарша

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев — о том, есть ли толк от переезда российского спорта в Азию
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийская федерация плавания направила запрос на участие в соревнованиях под эгидой Азиатской федерации. Параллельно подобные идеи обсуждаются в нашем футболе и некоторых других видах спорта. Предполагается, что смена региона позволит снизить политическое напряжение в спорте и в перспективе поможет нашим атлетам быстрее вернуться на международный уровень.

Подобный опыт во второй половине XX века уже был у сборной Израиля. Тогда эта страна во многих видах спорта дистанцировалась от своих мусульманских соседей за счет формального «переезда» в европейские зональные турниры. Впрочем, этот рецепт нельзя считать универсальным, и на данном этапе он может дать нам разве что демонстративный эффект.

Как известно, большая часть России располагается в Азии, однако еще со времен СССР все наши спортивные федерации входили в европейские структуры. Считалось, что уровень спорта в Старом Свете намного выше, и объединяться с азиатами никому даже в голову не приходило. Причем мы не одни такие. Также к европейскому региону во всех видах спорта относят себя Турция и закавказские страны. Сборная Казахстана по футболу по спортивным принципам также перешла из Азии в Европу, а сборная Австралии — из Океании в Азию. В общем, географические границы в спорте условны, и при нынешних логистических возможностях буквоедство не имеет никакого смысла.

После начала специальной военной операции на Украине инициаторами санкций против спортсменов из России стали в основном представители европейских стран — Великобритании, Польши, государств Скандинавии и Прибалтики. Некоторые из них вводили дополнительные ограничения, не предусмотренные международными структурами, а в редких случаях допуска россиян на старты или на заседания вместе с украинцами устраивали их бойкоты. Понятно, что сейчас наши оппоненты будут блокировать любые попытки возвращения российских сборных. И в Азии (где русофобских настроений гораздо меньше) всё может оказаться намного проще. Хотя бы потому, что организаторам соревнований не придется разводить во время жеребьевок Россию и Украину.

Уход из европейских конфедераций и континентального Олимпийского комитета, которые не защищали наших интересов на фоне санкций, мог бы стать красивым ответным жестом. Теряя Россию, Старый Свет уменьшает уровень конкуренции и маркетинговые возможности во многих видах спорта. Другой вопрос — принесет ли подобная «месть» какую-либо пользу нам, помимо морального удовлетворения? Ведь в разных дисциплинах ситуации сильно различаются. Кое-где смена региона не только не решит политических проблем, а даже их усугубит. Не говоря уже о том, что мы попадаем в совершенно незнакомую ситуацию с квотами на крупные турниры. И совсем не факт, что азиатские страны будут рады появлению нового конкурента.

Например, в фигурном катании никакого чемпионата Азии не существует, а вместо него проводится «Турнир четырех континентов», в котором на ведущих ролях спортсмены из США, Канады, Японии и Кореи. Все эти страны также являются нашими яростными оппонентами, и бойкоты даже более вероятны, чем в Европе. В снежных и санно-бобслейных видах спорта европейские старты вообще очень номинальны и совмещены с мировыми. А вот в игровых командных дисциплинах мы очень сильно потеряем в плане континентальных клубных соревнований — в Азии переезды намного длиннее, а призовые и уровень команд — намного ниже. В общем, чисто практических минусов тоже хватает.

Можно ли перебраться в Азию только в отдельных федерациях, а где это невыгодно — остаться в Европе? Теоретически — да. Хотя это потребует массы бюрократических согласований и приведет к немалой путанице на мультиспортивных стартах. Однако во всех этих проектах есть огромное «но». Пока что ни одна региональная конфедерация не поступила в отношении антироссийских санкций наперекор своей головной всемирной организации. А в подавляющем большинстве международных федераций наши спортсмены по-прежнему отстранены. Если появится реальный шанс вернуться в случае смены региона — на него, разумеется, надо соглашаться. Если же такие перспективы чисто умозрительные, никакого смысла устраивать демарш с переходом сейчас нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022