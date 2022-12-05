Смысл демарша

Всероссийская федерация плавания направила запрос на участие в соревнованиях под эгидой Азиатской федерации. Параллельно подобные идеи обсуждаются в нашем футболе и некоторых других видах спорта. Предполагается, что смена региона позволит снизить политическое напряжение в спорте и в перспективе поможет нашим атлетам быстрее вернуться на международный уровень.

Подобный опыт во второй половине XX века уже был у сборной Израиля. Тогда эта страна во многих видах спорта дистанцировалась от своих мусульманских соседей за счет формального «переезда» в европейские зональные турниры. Впрочем, этот рецепт нельзя считать универсальным, и на данном этапе он может дать нам разве что демонстративный эффект.

Как известно, большая часть России располагается в Азии, однако еще со времен СССР все наши спортивные федерации входили в европейские структуры. Считалось, что уровень спорта в Старом Свете намного выше, и объединяться с азиатами никому даже в голову не приходило. Причем мы не одни такие. Также к европейскому региону во всех видах спорта относят себя Турция и закавказские страны. Сборная Казахстана по футболу по спортивным принципам также перешла из Азии в Европу, а сборная Австралии — из Океании в Азию. В общем, географические границы в спорте условны, и при нынешних логистических возможностях буквоедство не имеет никакого смысла.

После начала специальной военной операции на Украине инициаторами санкций против спортсменов из России стали в основном представители европейских стран — Великобритании, Польши, государств Скандинавии и Прибалтики. Некоторые из них вводили дополнительные ограничения, не предусмотренные международными структурами, а в редких случаях допуска россиян на старты или на заседания вместе с украинцами устраивали их бойкоты. Понятно, что сейчас наши оппоненты будут блокировать любые попытки возвращения российских сборных. И в Азии (где русофобских настроений гораздо меньше) всё может оказаться намного проще. Хотя бы потому, что организаторам соревнований не придется разводить во время жеребьевок Россию и Украину.

Уход из европейских конфедераций и континентального Олимпийского комитета, которые не защищали наших интересов на фоне санкций, мог бы стать красивым ответным жестом. Теряя Россию, Старый Свет уменьшает уровень конкуренции и маркетинговые возможности во многих видах спорта. Другой вопрос — принесет ли подобная «месть» какую-либо пользу нам, помимо морального удовлетворения? Ведь в разных дисциплинах ситуации сильно различаются. Кое-где смена региона не только не решит политических проблем, а даже их усугубит. Не говоря уже о том, что мы попадаем в совершенно незнакомую ситуацию с квотами на крупные турниры. И совсем не факт, что азиатские страны будут рады появлению нового конкурента.

Например, в фигурном катании никакого чемпионата Азии не существует, а вместо него проводится «Турнир четырех континентов», в котором на ведущих ролях спортсмены из США, Канады, Японии и Кореи. Все эти страны также являются нашими яростными оппонентами, и бойкоты даже более вероятны, чем в Европе. В снежных и санно-бобслейных видах спорта европейские старты вообще очень номинальны и совмещены с мировыми. А вот в игровых командных дисциплинах мы очень сильно потеряем в плане континентальных клубных соревнований — в Азии переезды намного длиннее, а призовые и уровень команд — намного ниже. В общем, чисто практических минусов тоже хватает.

Можно ли перебраться в Азию только в отдельных федерациях, а где это невыгодно — остаться в Европе? Теоретически — да. Хотя это потребует массы бюрократических согласований и приведет к немалой путанице на мультиспортивных стартах. Однако во всех этих проектах есть огромное «но». Пока что ни одна региональная конфедерация не поступила в отношении антироссийских санкций наперекор своей головной всемирной организации. А в подавляющем большинстве международных федераций наши спортсмены по-прежнему отстранены. Если появится реальный шанс вернуться в случае смены региона — на него, разумеется, надо соглашаться. Если же такие перспективы чисто умозрительные, никакого смысла устраивать демарш с переходом сейчас нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции