Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров отметил заинтересованность России в мире между Баку и Ереваном
Авто
Китайская BYD намерена продавать свои электромобили в Японии
Мир
Песков заявил о подготовке Россией ответа на введение потолка цен на нефть
Происшествия
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
Общество
Прокурор запросил для экс-сенатора Арашукова и его отца пожизненное наказание
Мир
В Стамбуле 33 человека пострадали в ДТП с автобусом и трамваем
Происшествия
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Общество
Более 40% россиян считают неуместным использование иностранных слов в рекламе
Мир
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО
Происшествия
Причиной взрыва в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования
Мир
Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства
Общество
Уголовное дело возбуждено после драки с участием Лепса

Россиян предупредили о риске утечки данных через домашнюю сеть Wi-Fi

Эксперт Бедеров: злоумышленники могут получить доступ к личным данным пользователя через публичную и домашнюю сеть Wi-Fi
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Злоумышленники способны перехватить часть трафика публичной сети Wi-Fi и получить доступ к личным данным пользователя. При этом домашний Wi-Fi также не является безопасным, предупредил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» в понедельник, 5 декабря.

Ловцы кошельков: россияне потеряли в интернете миллиарды рублей
Мошенники похищают всё больше средств

«В публичной Wi-Fi-сети вы не контролируете и не понимаете происхождение интернет-трафика, который проходит в этих сетях. Вы не знаете, какое оборудование стоит в этих сетях и насколько оно прозрачно для третьих лиц и владельцев этой сети. Поэтому через них спокойно могут утекать все ваши авторизационные сессии, переписки и иная информация, которая проходит внутри вашей системы», — объяснил эксперт.

Он отметил, что возможность перехватывать часть трафика остается, даже несмотря на работу базового принципа шифрования HTTPS.

«Учитывая наличие, например, в связке с анализатором трафика еще какой-нибудь DLP-системы или иной системы, которая может расшифровывать трафик налету, становится непроблемно контролировать всю переписку пользователя. Включая пароли и иное содержимое», — предостерег Бедеров.

При этом специалист подчеркнул, что домашний Wi-Fi также не является абсолютно безопасным, поскольку такие сети до сих пор не избавились от базовой уязвимости, позволяющей внешним пользователям в них вламываться.

«Надежнее всё-таки провод», — резюмировал он.

2 декабря аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков предупредил, что в пору предновогодних распродаж наблюдается рост доли мошенничества с различными сайтами — клонами известных интернет-магазинов. Кроме того, злоумышленники часто применяют массовые фишинговые рассылки якобы от лица торговых площадок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022