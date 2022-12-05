Россиян предупредили о риске утечки данных через домашнюю сеть Wi-Fi

Злоумышленники способны перехватить часть трафика публичной сети Wi-Fi и получить доступ к личным данным пользователя. При этом домашний Wi-Fi также не является безопасным, предупредил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» в понедельник, 5 декабря.

«В публичной Wi-Fi-сети вы не контролируете и не понимаете происхождение интернет-трафика, который проходит в этих сетях. Вы не знаете, какое оборудование стоит в этих сетях и насколько оно прозрачно для третьих лиц и владельцев этой сети. Поэтому через них спокойно могут утекать все ваши авторизационные сессии, переписки и иная информация, которая проходит внутри вашей системы», — объяснил эксперт.

Он отметил, что возможность перехватывать часть трафика остается, даже несмотря на работу базового принципа шифрования HTTPS.

«Учитывая наличие, например, в связке с анализатором трафика еще какой-нибудь DLP-системы или иной системы, которая может расшифровывать трафик налету, становится непроблемно контролировать всю переписку пользователя. Включая пароли и иное содержимое», — предостерег Бедеров.

При этом специалист подчеркнул, что домашний Wi-Fi также не является абсолютно безопасным, поскольку такие сети до сих пор не избавились от базовой уязвимости, позволяющей внешним пользователям в них вламываться.

«Надежнее всё-таки провод», — резюмировал он.

2 декабря аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков предупредил, что в пору предновогодних распродаж наблюдается рост доли мошенничества с различными сайтами — клонами известных интернет-магазинов. Кроме того, злоумышленники часто применяют массовые фишинговые рассылки якобы от лица торговых площадок.